Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 85 - Karesi Spor: 86

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 85 - Karesi Spor: 86

1 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi 20. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Karesi Spor'a 85–86'lık skorla mağlup oldu.

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 85 - Karesi Spor: 86, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Ligi 20. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Karesi Spor'a 85–86'lık skorla mağlup oldu.

Salon: Enka Spor Salonu

Hakemler: Murat Ciner xx, Sertan Kırklar xx, Uygar Kurt xx

Petkim Spor: Markus Roysall Kennedy xxx 22, Mustafa Baki Görür xxx 22, Marek Jonah Bram Klassen xxx 15, Sinan Sağlam xx 10, Barboros Bozkurt xx 6, Kristijan Nikolov x 5, Ogün Sevinç x 3, Utku Saraloğlu x 2, Koray Uzunhasan x, Arca Tülüoğlu x, Berkay Bayar x

Başantrenör: Okan Çevik

Karesi Spor: Carlos Lorenzo Medlock xxx 16,Eugene Nathanıel Teague xxx 15, Ümit Sonkol xxx 15, Hazer Avcı xxx 11, Reha Öz xx 8, İbrahim Yıldırım xx 7, Doğukan Sönmez xx 7,Tuğberk Gedikli xx 7, Soner Şentürk x, Volkan Aydın x

Başantrenör: Gencer Baytemür

1. Periyot: 20-29 (Karesi Spor lehine)

Devre: 39-50 (Karesi Spor lehine)

3. Periyot: 68-64 (Petkim Spor lehine) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:47 Kaynak: İHA

basketbol, Türkiye, Petkim, Karesi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı Özcan Deniz, İsrailli Erkekleri Kıskançlıktan Delirtti!

Nikola Kalinic'ten Obradovic'e Övgü: Böyle Bir Hocanız Varsa Motive Olmamanız İmkansız Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 20:50:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 85 - Karesi Spor: 86
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]