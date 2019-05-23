Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
11 saat önce
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serilerinde ikinci maçlar yapıldı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serilerinde ikinci maçlar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:19 Kaynak: AA
Üç galibiyete ulaşacak takımların finale yükseleceği yarı final serilerinde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sigortam.net İTÜ Basket-Akhisar Belediyespor: 73-65 (2-0)
OGM Ormanspor-Konyaspor: 70-58 (1-1)
Ümit Özat'tan Oruç Tutan Futbolcusuna: Orucun Telafisi Var Ama Maçın Telafisi Yok
Bodrum Belediyesi Tabelasına T.C. İbaresi Eklendi
Wikipedia, Türkiye'deki Erişim Engelini AİHM'e Götürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Domagoj Vida'dan 3 Çocuk Yapmasını İstedi!