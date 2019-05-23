Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

11 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serilerinde ikinci maçlar yapıldı.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serilerinde ikinci maçlar yapıldı.
Üç galibiyete ulaşacak takımların finale yükseleceği yarı final serilerinde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sigortam.net İTÜ Basket-Akhisar Belediyespor: 73-65 (2-0)
OGM Ormanspor-Konyaspor: 70-58 (1-1)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:19 Kaynak: AA
Spor
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