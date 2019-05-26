Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

3 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne play-off yarı final serisi maçlarıyla devam edildi.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne play-off yarı final serisi maçlarıyla devam edildi.
Üç galibiyete ulaşacak takımların finale yükseleceği yarı final serisinde 2-0 önde olan Sigortam.net İTÜ, Akhisar Belediyespor'a konuk oldu. Mücadeleyi 81-79 kazanan Sigortam.net İTÜ, seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.
Konyaspor ile OGM Ormanspor arasında 1-1 eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçı Konya'da oynandı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 70-69 kazanarak 2-1 öne geçti. Serinin dördüncü karşılaşması, 28 Mayıs Salı günü yine Konya'da oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:06 Kaynak: AA
İstanbul Teknik Üniversitesi, basketbol, Türkiye, Spor
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