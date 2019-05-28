Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

1 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final dördüncü maçında OGM Ormanspor, Konyaspor'u deplasmanda 68-63 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final dördüncü maçında OGM Ormanspor, Konyaspor'u deplasmanda 68-63 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı.
Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 30-29 önde geçen OGM Ormanspor, müsabakayı da 68-63 kazandı.
İki takım arasıda serinin beşinci ve son maçı 31 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşmayı kazanacak ekip, finale yükselecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:03 Kaynak: AA
Spor
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