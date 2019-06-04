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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

52 dakika önce

OGM Ormanspor, Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında Sigortam.Net İTÜ Basket'i 66-60 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off, System.String[]
OGM Ormanspor, Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında Sigortam.Net İTÜ Basket'i 66-60 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Başkent ekibi, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 29-16, devreyi de 41-36 önde bitirdi. Üçüncü çeyrek 52-52 berabere sonuçlanırken, OGM Ormanspor maçtan 66-60 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki ikinci karşılaşma 6 Haziran Perşembe günü, saat 16.00'da Ankara'da aynı salonda oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:03 Kaynak: AA
basketbol, Türkiye, Spor
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