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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

59 dakika önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket yarın karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket yarın karşı karşıya gelecek.
Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Üç galibiyete ulaşacak takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği final serisinde OGM Ormanspor'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:13 Kaynak: AA
basketbol, Türkiye, Spor
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