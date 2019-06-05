Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
59 dakika önce
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket yarın karşı karşıya gelecek.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:13 Kaynak: AA
Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ
Basket yarın karşı karşıya gelecek. Ankara
'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Üç galibiyete ulaşacak takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği final serisinde OGM Ormanspor'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.
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