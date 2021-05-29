Mamak Belediyespor: 68-74
29.05.2021 19:50
Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Play-Off yarı finalinde Mamak Belediyesi deplasmanda Samsunspor'u 74-68 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.
Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Play-Off yarı finalinde Mamak Belediyesi deplasmanda Samsunspor'u 74-68 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.
TBL 2020-2021 sezonunda Play-Off yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finallerde ikinci maçlar Samsunspor - Mamak Belediyesi karşılaşması ile başladı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki mücadeleyi 74-68 kazanan Mamak Belediyesi seride durumu 1-1'e taşıdı.Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 1 Haziran Salı günü saat 17.00'de Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.
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