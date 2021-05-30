Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride üçüncü karşılaşma, 2 Haziran Çarşamba günü Semt77 Yalovaspor'un ev sahipliğinde 90. Yıl Salonu'nda oynanacak.

Üstün oyununu sürdüren ve son çeyreğe 63-58 önde giren Semt77 Yalovaspor, salondan 84-79 galip ayrıldı.

İsrail'de Yamina partisi lideri Bennett, Netanyahu karşıtı koalisyona katılmayı kabul etti

Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor

Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı

Kavgada söylenmeyecek sözü söyledi! Akalın ve Sayan arasındaki gerginliğe Nihat Doğan da katıldı

Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt: THY ile hiçbir ticari bağ yok