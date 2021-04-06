Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
TBF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' gayesiyle yayın hayatına başlayan, o günden bugüne ülkenin dört bir yanına ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla hizmet veren Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol Federasyonu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika Spor