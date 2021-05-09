Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.
Başkan Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, şunları kaydetti:
"Her daim yanımızda olup, hem mutluluğu hem hüznü en içten duygularla paylaşan annelerimize olan minnetimizi bir güne sığdırmak mümkün olmasa da; Anneler Günü onları mutlu edebilmenin güzel bir fırsatıdır. Merhametin ve fedakarlığın hayatımızdaki yegane simgesi anneler; sonsuz hoşgörü ve şefkatleriyle bireylerin, gelecek nesilleri şekillendirebilme kabiliyetleriyle toplumların en değerli parçasıdır. Bu düşüncelerle; başta annem ve eşim olmak üzere, bize karşılıksız sevginin varlığını kanıtlayan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü içtenlikle kutlarım."
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika Spor