Türkiye Basketbol Federasyonu, hakem ve hakem değerlendiricisi listesinde değişikliğe gitmedi

Federasyondan yapılan açıklamada, TBF Merkez Hakem Kurulunun 2 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında 2020-2021 sezonunda görev alacak klasman hakemleri ve hakem değerlendiricilerinin belirlendiği belirtilerek, "Kurul yaptığı toplantıda, pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak, 2019-2020 sezonunda görev yapan klasman hakemleri ve hakem değerlendiricileri listelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verdi. Buna göre; A Klasmanı 34, B Klasmanı 58 ve C Klasmanı 213 hakem olarak belirlendi." ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan paylaşılan listeye göre gelecek sezon A Klasmanı'nda 10, B Klasmanı'nda 22 ve C Klasmanı'nda ise 40 hakem değerlendiricisi görev yapacak