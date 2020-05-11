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Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, tüm basketbol liglerinin sonlandırıldığını ve...
7 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, tüm basketbol liglerinin sonlandırıldığını ve şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 04:02 Kaynak: İHA
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