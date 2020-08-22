Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için yaptığı başvurunun reddi ile ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için yaptığı başvurunun reddi ile ilgili açıklamada bulundu. Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü ligden çekilirken, Süper Lig'de mücadele etmek için tek başvuruyu Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yaptı ancak başvurusu kabul edilmedi. Bu nedenle önümüzdeki sezon ligin 15 takımla oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Basketbol Süper Ligi'nde takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, ligde mücadele etmek için başvuran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün talebi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından titizlikle değerlendirilmiştir.

Herhangi bir nedenle ligde yer alacak takımların sayısında bir azalma olması durumunda, Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) elde edilen sıralama önceliğine göre üst ligde yer almak arzusunda olan takımlar arasında; Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'na uygunluk, müsabakaları oynayacağı salonların standardı, müsabakaları oynayacağı şehir, şehirde aynı ligde oynayan başka bir takım olup olmaması, şehrin ulaşım ve konaklama imkanları gibi kriterler esas alınarak takım seçimi TBF Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Buna göre, TBF Yönetim Kurulu'nun 29 Temmuz 2020 tarihli toplantısında; TBL kulüplerine Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı ile ilgili talimatlarda belirtilen koşulları sağlayarak 14 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları için duyuru yapılması kararı alınmıştır.

Verilen süre içerisinde başvurusunu teminat mektubu da dahil eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve mevzuat gereği ilk katılım hakkı olan Petkimspor Kulübü'nün ING Basketbol Süper Ligi'ne alındığı 13 Ağustos 2020'de duyurulmuştur. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü Derneği tarafından ise 14 Ağustos 2020'de, Basketbol Süper Ligi'nde yer almak üzere lisans başvurusu yapılmıştır.

Hiçbir federasyonun ligini eksik takımla oynatmak istemeyeceği gibi, her federasyonun da liginde yer alan takımlara ve liginin marka değerine karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluk çerçevesinde Türkiye Basketbol Federasyonu, BSL ve diğer liglerdeki kulüplerin 2 yıl süren ortaklaşa çalışmasıyla, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Talimat gereğince Türkiye Basketbol Federasyonu'nun asli görevi; bir yandan kulüpleri ayrı ayrı denetleyerek; sadece sportif yönden değil mali ve idari yönden de adil ve kaliteli yarışmasını sağlamak, diğer yandan ise denetim şartlarını her kulübe eşit uygulayarak herhangi biri lehine şartları değiştirmekten kaçınmak olmalıdır.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü, başvurusunda şartların yalnızca bir kısmını yerine getirebilmiş, talimatın 9. maddesi gereğince 3.000.000 TL bedelli teminat mektubunun ibrazını ya da nakit ödemeyi gerçekleştirememiştir. TBF yöneticileri, bu süre zarfında kulüp başkanı başta olmak üzere, kulüp yetkilileriyle defalarca iletişime geçerek eksikliğin giderilmemesi halinde takımın lige alınmasının mümkün olamayacağını bildirmiştir.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün başvurusunda yer almayan teminat mektubu basit bir evrak değil, Avrupa'nın en değerli ligleri arasında olan Basketbol Süper Ligi'nde yer almayı talep eden bir takımın mali gücünü gösteren esaslı bir unsurdur.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 24 Ağustos 2020 Pazartesi, saat 11: 00'de gerçekleştirilecek Basketbol Süper Ligi kura çekimi öncesinde, katılmaya hak kazanan takımları belirlemek amacıyla, son iş günü olan 21 Ağustos 2020 Cuma akşamı toplanmış; kulübün verilen sürede şartları yerine getirmemesi ve katılım şartlarını taşıyan başka kulüp de olmaması nedeniyle Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun 15 takımla oynanmasına karar vermiştir.

Hukukun uygulanması, eşit ve adil muamele hususunda dimdik yürüyüşünü sürdüren, aldığı kararlar ve uygulamaları ile kamuoyunun takdirini toplayan Türkiye Basketbol Federasyonu'nun samimiyeti ve gayreti ortadayken, kulüp yayın organlarından yapılan gerçek dışı açıklama ile sosyal medya üzerinden yapılan haksız eleştirileri kabul etmenin, aynı şekilde bir kısım çevrelerce dile getirilen ve 'hukuka uygun olmayan' beklentilerin yerine getirilmesinin federasyonumuz anlayışında asla mümkün olmadığını kamuoyuna bildiririz."

(İHA)

Merkezefendi, basketbol, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 20:57

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama - Son Dakika
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