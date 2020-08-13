Türkiye Basketbol Federasyonu, Petkim Spor Kulübü'nün 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper...
Türkiye Basketbol Federasyonu, Petkim Spor Kulübü'nün 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alacağını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu, Petkim Spor Kulübü'nün 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alacağını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:14
Kaynak: İHA
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