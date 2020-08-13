Türkiye Basketbol Federasyonu, Petkim Spor Kulübü'nün 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper... - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu, Petkim Spor Kulübü'nün 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper...

Türkiye Basketbol Federasyonu, Petkim Spor Kulübü'nün 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alacağını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Petkim Spor Kulübü'nün 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper..., System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu, Petkim Spor Kulübü'nün 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alacağını açıkladı. - İSTANBUL

basketbol, Türkiye, Petkim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Federasyonu, Petkim Spor Kulübü'nün 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper... - Son Dakika Spor
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