Türkiye Basketbol Federasyonu: "Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri... - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Federasyonu: 'Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri... - Son Dakika Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu: "Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri...

7 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu: "Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri tamamlandı"

Türkiye Basketbol Federasyonu:

Türkiye Basketbol Federasyonu: " Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri tamamlandı" - İSTANBUL

Shane Larkin, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TBF, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı
Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Hollanda Ligi ile Belçika Ligi'nin birleşeceği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:27:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Basketbol Federasyonu: "Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]