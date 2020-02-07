Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol Federasyonu: 'Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri... - Son Dakika Spor
Türkiye Basketbol Federasyonu: "Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri...
7 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu: "Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri tamamlandı"
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
Türkiye Basketbol Federasyonu: " Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri tamamlandı" - İSTANBUL
Son Dakika TBF, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Hollanda Ligi ile Belçika Ligi'nin birleşeceği iddia edildi