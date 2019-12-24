Türkiye Basketbol Federasyonu tekrar kararı verdi - Son Dakika
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Türkiye Basketbol Federasyonu tekrar kararı verdi

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün TKBL 12.haftasında deplasmanda oynadığı 1881 Düzce Belediye karşılaşmasında ilginç olaylar yaşandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tekrar kararı verdi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün TKBL 12.haftasında deplasmanda oynadığı 1881 Düzce Belediye karşılaşmasında ilginç olaylar yaşandı. Maçın bitimine 27.3 saniye kala skor 63-63 iken Bursa Büyükşehir Belediyespor kendi potası altında Gizem Uca'ya faul yapıldı. Düzce ekibinin faul hakkının dolmasıyla 2 serbest atış hakkı kazanan yeşil-beyazlılarda Gizem Uca faul çizgisine doğru yönelirken maçın hakemleri serbest atışları İlemnur Duman'ın kullanacağını işaret etti. Maç içinde yapılan itirazlar sonucu değiştirmezken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü 65-63 mağlup olduğu maçın tekrarına yönelik itiraz dilekçesini Türkiye Basketbol Federasyonu'na gönderdi.


Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Bursa ekibine gönderdiği ve Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Serbülent Şengün imzalı yazılı açıklamada "Serbest atışları faul yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 2 forma numaralı Gizem Mürüvvet Uca'nın kullanması gerekirken hakemlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 5 forma numaralı İlemnur Duman'a kullandırdığı ve 2 serbest atışın da başarısız olduğu tespitiyle, müsabaka hakemlerinin kuralları yanlış uyguladığı yönünde görüş bildirmiştir" ifadelerini kullandı.


Söz konusu karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenecek tarihte yeniden oynanacak.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:47 
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