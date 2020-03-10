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Türkiye Basketbol Federasyonu U18 Erkekler 2. Bölge Şampiyonası Afyon'da yapılıyor
12 dakika önce
Türkiye Basketbol Federasyonu Yurtiçi Faaliyetleri Programı kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2019-2020 sezonu U18 Erkekler 2. Bölge Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
Türkiye Basketbol Federasyonu Yurtiçi Faaliyetleri Programı kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2019-2020 sezonu U18 Erkekler 2. Bölge Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapılacak.
10- 14 Mart 2020 tarihleri arasında Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe Spor Salonunda yapılacak olan müsabakalara Afyonkarahisar, Aydın, Antalya, Denizli, Manisa, Muğla, İzmir, Isparta ve Kütahya illerinden 15 kulüp katılıyor. Afyonkarahisar'dan da Gazi Endüstri Meslek Lisesi Spor Kulübünün katıldığı müsabakaların teknik toplantısı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR
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