Türkiye Basketbol Federasyonundan Beşiktaş'a

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Beşiktaş Futbol Takımı oyuncuları, teknik ekip ve tesis çalışanlarından 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Futbol Takımı'nda futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına yapılan Kovid-19 testinde sekiz kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübüne ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan personele içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.