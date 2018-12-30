BALIKESİR(AA) - Türkiye Basketbol Ligi 12. hafta karşılamasında Bursaspor
, deplasmanda Bandırma
Kırmızı'yı 94-84 mağlup etti. Banvit
Kara Ali Acar
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-20 önde geçen Bursaspor, ilk yarıyı da 48-47 önde kapattı.
İkinci yarıda rakibine oranla daha baskılı olan Bursa ekibi son periyoda da 16 sayı farkla 72-56 önde girdi. Yeşil beyazlı ekip maçtan da 94-84 galip ayrıldı.
Bandırma Kırmızı'da Eray Akyüz 25, Erkin Şenel 20, Taylor 13 sayı ile oynarken Bursaspor'da ise Vragoviç 25, Recep Doğrusöz 19, Borovnjak 18, Mehmet Özdoğan
12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadılar.