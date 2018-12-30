Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol Ligi

Türkiye Basketbol Ligi

41 dakika önce

BALIKESİR(AA) - Türkiye Basketbol Ligi 12. hafta karşılamasında Bursaspor, deplasmanda Bandırma Kırmızı'yı 94-84 mağlup etti.

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BALIKESİR(AA) - Türkiye Basketbol Ligi 12. hafta karşılamasında Bursaspor, deplasmanda Bandırma Kırmızı'yı 94-84 mağlup etti.


Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-20 önde geçen Bursaspor, ilk yarıyı da 48-47 önde kapattı.


İkinci yarıda rakibine oranla daha baskılı olan Bursa ekibi son periyoda da 16 sayı farkla 72-56 önde girdi. Yeşil beyazlı ekip maçtan da 94-84 galip ayrıldı.


Bandırma Kırmızı'da Eray Akyüz 25, Erkin Şenel 20, Taylor 13 sayı ile oynarken Bursaspor'da ise Vragoviç 25, Recep Doğrusöz 19, Borovnjak 18, Mehmet Özdoğan 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:39 Kaynak: AA

Banvit, Bandırma, Bursaspor, Spor
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