Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 71 - Final Spor: 68

Türkiye Basketbol Ligi 4. hafta erteleme karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor , konuk ettiği Finalspor'u 71-68 mağlup ederek, sezonun üçüncü galibiyetini aldı.

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