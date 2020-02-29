Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 90 - Petkimspor: 83 - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 90 - Petkimspor: 83 - Son Dakika Spor

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 90 - Petkimspor: 83

6 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Petkimspor'u 5 uzatma dakikası sonrası 90-83 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 90 - Petkimspor: 83, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Petkimspor'u 5 uzatma dakikası sonrası 90-83 mağlup etti.


Müsabaka öncesi salona gelen seyircilere Türk bayrağı dağıtılırken, takımlar sahaya 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartı ile çıktı.


Salon: Kurtdereli


Hakemler: Sami Özel xxx, Yiğit Emre Şimşek xxx, Batuhan Kümükoğlu xxx


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxx 27, Gökhan Aydın xx 11, Harun Can Doğan xx 2, Berkay Genç xxx 18, Mertcan Sonkol xx 7, Fatih Kızılca xx 6, Marvin Jefferson xxx 16, İsmail Çevik xx 3


Başantrenör: Mustafa Mavili


Petkimspor: Rembert xxx 20, Hakan Yapar xx 13, Şahin Ekmen xx 5, Recep Doğrusöz xx 11, Gates xxx 21, Ali Işık xx 5, Yiğitcan xx 6, Fikret Can xx 2


Başantrenör: Arda Vekiloğlu


1. Periyot: 24-26 (Petkimspor)


Devre: 43-44 (Petkimspor)


3. Periyot: 57-64 (Petkimspor)


Uzatma: 90-83 (Balıkesir BŞB) - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Petkimspor, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:02 Kaynak: İHA
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