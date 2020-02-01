Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 - Budo Gemlik Basketbol: 105 - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 - Budo Gemlik Basketbol: 105 - Son Dakika Spor

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 - Budo Gemlik Basketbol: 105

30 dakika önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Budo Gemlik Basketbol takımına sahasında 105-97 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 - Budo Gemlik Basketbol: 105, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Budo Gemlik Basketbol takımına sahasında 105-97 mağlup oldu.


Salon: Kurtdereli


Hakemler: Aydın Karaçam xx, Halil Erkoç xx, N. Yasin Kahraman xx


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxx 19, Gökhan Aydın xx 10, Harun Can Doğan xx 6, Emre Tanışan xx 11, Berkay Genç xxxx 26, Mertcan Sonkol x 2, Fatih Kızılca xxx 14, Mert Konuk xx 9


Başantrenör: Mustafa Mavili


Budo Gemlik Basketbol: Watkıns xxx 27, Can Terzioğlu xx, Adem Ören xx 8, Johnson xxx 28, Berkay Kutlu xx, Murat Can xx 12, Yunus Çankaya xxx 11, Serdar Yavuz xxx 15, Eyüp Aydoğam x 2, Faik Can x 2


Başantrenör: İsmail Fatih Elbaş


1. Periyot: 23-26 (Budo Gemlik)


Devre: 51-42 (Balıkesir BŞB)


3. Periyot: 75-69 (Balıkesir BŞB)


5 Faulle çıkan: Can Terzioğlu (Budo Gemlik Basketbol) - BALIKESİR

Balıkesir, basketbol, Gemlik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:09 Kaynak: İHA
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