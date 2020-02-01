Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 - Budo Gemlik Basketbol: 105

Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor , sahasında Budo Gemlik Basketbol takımına sahasında 105-97 mağlup oldu.

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