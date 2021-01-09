Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 Manisa BŞB: 95 - Son Dakika

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 Manisa BŞB: 95

09.01.2021 21:09
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 Manisa BŞB: 95, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi 14. hafta karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 uzatma sonunda 97-95 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi 14. hafta karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 uzatma sonunda 97-95 mağlup etti.

İlk çeyrek konuk ekip lehine 18-26 sonuçlanırken devreyi de Manisa temsilcisi 40-29 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Balıkesir Büyükşehir Belediyespor farkı eritirken son çeyreğe 57-56 Manisa Büyükşehir üstünlüğüyle girildi. 4.periyot 72-72 eşitlikle tamamlandı ve maç uzatmaya gitti. İlk uzatma periyodu 81-81 bitince eşitlik bir kez daha bozulmadı ve 2. uzatma periyoduna geçildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı bu uzatmada lehine çevirdi ve parkeden 97-95 galip ayrıldı.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Uğur Özen xxx, U.Özgün Ergün xxx, Batuhan Söylemezoğlu xxx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxxx 21, İsmail Çevik x 2, Berkay Genç xx 12, Zane Knowles xxxx 21,

İbrahim Yıldırım x 3, Ogün Sevinç xxx 16, Tuğberk Gedikli xx 12, Koray Uzunhasan xx 10

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus Anthony Hall xx 8, Ramazan Tekin x 4, Gökhan Aydın xx 9, Calvin Jerome

Godfrey xxxx 26, Recep Doğrusöz xxxx 26, Faik Can Kaşıkçı x 2, Tolga Kaan Birer x 2, Umut Geçen xxx 18

1. Periyot: 18-26 (Manisa BŞB lehine)

Devre: 29-40 (Manisa BŞB lehine)

3. Periyot: 56-57 (Manisa BŞB lehine)

4. periyot : 72-72

1.uzatma: 81-81

2.uzatma: 97-95 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine) - BALIKESİR

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 Manisa BŞB: 95
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 Manisa BŞB: 95
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 Manisa BŞB: 95
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 Manisa BŞB: 95
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 Manisa BŞB: 95
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 Manisa BŞB: 95
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 Manisa BŞB: 95

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 Manisa BŞB: 95 - Son Dakika Spor


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