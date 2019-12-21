Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 84 - Düzce Belediyespor: 79 - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 84 - Düzce Belediyespor: 79 - Son Dakika Spor

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 84 - Düzce Belediyespor: 79

6 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Düzce Belediyespor'u 84-79 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 84 - Düzce Belediyespor: 79, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Düzce Belediyespor'u 84-79 mağlup etti.


Salon: Kurtdereli


Hakemler: Turgut Işık xxx, Y. Emre Şimşek xx, N.Cisil Güngör xxx


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxxx 43, Marvin Jefferson xxx 14, İsmail Çevik x, Gökhan Aydın xxx 10, Harun Can Doğan x Emre Tanışan xx 2, Berkay Genç x 2, Mertcan Sonkol x 3, Fatih Kızılca x, Mert Konuk xxx 8


Düzce Belediyespor: Göktürk Gökalp xx 16, Barış Erdoğan x 3, İbrahim Gülşen x 0, Mert Ali xx 14, Hasan Karabulut xx, 6, Mehmet Meriç x 3, Trey Porter xxx 22, Mert Başdan x 2, Mutlu Akpınar xx 13


1. periyot: 16-20 (Düzce Belediyespor lehine)


Devre: 40-41 (Düzce Belediyespor lehine)


3. periyot: 58-66 (Düzce Belediyespor lehine)


5 Faulle çıkanlar: İsmail Çevik (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor) - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, İsmail Çevik, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu
Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı

Son Dakika Haberleri
00:56 Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı! - Son Dakika Spor
00:46 "En uzun gece" koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
00:46 Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika Spor
00:31 Göztepe Teknik Direktörü Palut: "Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettik" - Son Dakika Spor
00:14 Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Mehmet Sepil ve Ersan Parlatan - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 01:28:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 84 - Düzce Belediyespor: 79 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]