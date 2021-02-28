Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85 İstanbul Basket: 79 - Son Dakika

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85 İstanbul Basket: 79

28.02.2021 13:00
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85 İstanbul Basket: 79, System.String[]

Türkiye Basketbol Lig'inin 20. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Nadir Gold İstanbul Basket'i 85-79 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Lig'inin 20. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Nadir Gold İstanbul Basket'i 85-79 mağlup etti.

Maça iki takımda yüksek isabet yüzdesiyle başlarken ilk çeyrek 23-21 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte de avantajını koruyan ev sahibi devreye 43-39 önde girdi. 2. yarıda da benzer bir mücadele sergilenirken Balıkesir Büyükşehir Belediyespor rakibini 85-79 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alarak zirve iddiasını sürdürdü.

Ev sahibi ekipte Zane Knowles 21, Berkay Genç 18 sayıyla galibiyette rol oynarken konuk ekipte James Nathanael White'ın 19 Daishon Knight'ın 17 sayılık katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

Salon: Balıkesir Kurtdereli

Hakemler: Tekin Özübir xx, Seyhan Topaloğlu xx, Benhür İrcel xx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 9 xx, Şafak Edge 8 xx, İzzet Türkyılmaz 7 xx, İbrahim Yıldırım 2 xx, Polat Kaya 2 xx, Berkay Genç 18 xxx, Ogünç Sevinç 9 xx, Hamit Sezaver 3 xx, Koray Uzunhasan 6 xx, Zane Knowles 21 xxx

Nadir Gold İstanbul Basket: Daishon Knight 17 xxx, Zekeriya Yiğit Tekin 4 xx, Enes Bayraktar 12 xx, Koralp Türk 2 xx, Tarık Sezgün 14 xx, Yiğitcan Saybir 11 xx, James Nathanael White 19 xxx

1. Periyot: 23-21 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

Devre: 43-39 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. Periyot: 63-58 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

5 faule alan: Zane Knowles (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine) - BALIKESİR

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85 İstanbul Basket: 79
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85 İstanbul Basket: 79
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85 İstanbul Basket: 79
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85 İstanbul Basket: 79
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85 İstanbul Basket: 79
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85 İstanbul Basket: 79

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85 İstanbul Basket: 79 - Son Dakika Spor


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