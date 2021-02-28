Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 89 - GCT Düzce: 74

Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Global Connect Travel Düzce'yi 89-74 yendi.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Turgut Işık xxx, Mehmet Onur Sönmez xxx, Alper Elçikoca xxx
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz xxx 5, Kerem Bulat xx, Can Altıntığ xx, Sertay Gürsu xxx 2, Mert Ulutaş xxx 16, Horace Gilbert Spencer xxx 19, Bahadır Şimşek xx, Uğur Dokuyan xxx 11, Bora Hun Paçun xxx 4, Sertan İbrahim Sarı xxx, Hakan Şanlı xx 3, Keshun Deion Sherrill xxx 29
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Global Connect Travel Düzce: Barış Ömer Erlim x 3, Ömercan Engin xx 10, Yunus Çankaya xx 6, Desmond Marquis Washington xxx 14, Cem Coşkun xx 4, Salih Uğraşan xx 7, Azizcan Özdemir x 3, Joel Njonjo James xxx 14, Kemal Can Aktuna xx 5, Mutlu Akpınar xx 8
Başantrenör: İsmail Fatih Elbaş
1. periyot: 22-15 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 46-39 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. periyot: 71-55 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
(Gönül Efe/İHA)
Kaynak: İHA
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