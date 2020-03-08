Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90 - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90 - Son Dakika Spor

Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90

6 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta karşılaşmasında Petkim, evinde Final Gençlik'i 94-90'ık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta karşılaşmasında Petkim, evinde Final Gençlik'i 94-90'ık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Salon: Enka


Hakemler: Uğur Özen xx, Umut Özgün Ergün xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx


Petkim: Hakan Yapar xxx 20, Jabrie Wayne Anthony Hinds xxx 17, Yiğitcan Turna xxx 16, Yancy Deringer Gates xx 16, Recep Doğrusöz xx 11, Fikret Can Akın x 6, Şahin Ekmen x 4, Kerem Özkan x 2, Berkay Bayar x 2


Başantrenör: Arda Vekiloğlu


Final Gençlik: Marlain Guyveal xxx 24, Abdoulaye Gueye xx 15, Ahmet Fatih Cantitiz xx 13, Alparslan Uruk xx 10, Doğancan Tokmak xx 8, Ömer Faruk Ermat x 8, Serhat Uğur xx 7, Hakan Şanlı x 3, Mustafa Kırcalı x 2


Başantrenör: Levent Erdoğan


1. Periyot: 23-20 (Petkim lehine)


Devre: 46-34 (Petkim lehine)


3. Periyot: 58-53 (Petkimspor lehine)


Normal süre: 73–73 - İZMİR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Petkim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:10 Kaynak: İHA
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