Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 90 - Manisa Büyükşehir Belediyesi: 93

Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 90 - Manisa Büyükşehir Belediyesi: 93

1 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyesi deplasmanda Semt77 Yalova Belediyespor'u 93-90 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 90 - Manisa Büyükşehir Belediyesi: 93, System.String[]
Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyesi deplasmanda Semt77 Yalova Belediyespor'u 93-90 mağlup etti.

Üç maçlık yenilgi serisine Yalova'da son veren Ege temsilcisinde 23 sayı ve 10 ribaunt kaydeden Devin Darel Searcy maçın yıldızı oldu.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Murat Ciner xx, Cemil Uygül xx, Samet Erdoğan xx

Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 8, Salih Uğraşan x 4, Hadi Doğan xxx 19, Stephen Hurt xxx 16, Oğulcan Sevim x 7, Oğuzhan Tosun x 6, Troy Selim Şav x 4, Mert Konuk xxx 20, Melih Kapucu x 6, Mustafa Baştürk x, İsmet Baran Avşar x

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ahmet İlker Tunalı x 6, Derrick Michael Marks xxx 16, Arif Erhan Kocamış xxx 19, Zafer Sezer Alp xx 10, Devin Darel Searcy xxx 23, Tunahan Dikmen xx 11, Alihan Deniz Genç x 2, Fırat Töz x 3, Gurur Baybora x 4

1. Periyot: 19-25 (Manisa lehine)

Devre: 46-42 (Yalova lehine)

3. Periyot: 66-67 (Manisa lehine)

5 faulle çıkan: Melih Kapucu (Semt77 Yalova Belediyespor) - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:17 Kaynak: İHA

Manisa, Yalova, Spor
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