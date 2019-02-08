Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 65 - Ankara Dsi: 74

Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Ankara
DSİ deplasmanda Semt77 Yalova
Belediyespor'u 74-65 yendi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçta başkent ekibinde David Weaver ve Osman Gökhan Şirin
ikilisi ürettikleri 30 sayıyla galibiyetin mimarı oldular.
Salon: 90.Yıl
Hakemler: İbrahim Altıntaş
xx, Egemen Ercan xx, Ogün Cılız xx
Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 11, Salih Uğraşan x, Hadi Doğan x 10, Stephen Hurt x 4, Oğulcan Sevim
x, Oğuzhan Tosun x 7, Troy Selim
Şav xxx 16, Mert Konuk x, Melih Kapucu x 11, Mustafa Baştürk
x 2, İsmet Baran Avşar x 4
Ankara DSİ: Kaan
Sarıaslan xx 13, Berkay
Demirci x 4, Burak Erol
xx 11, Osman Gökhan Şirin xxx 14, David Weaver xxx 16, Yesukan Onar x 2, Cem Coşkun x 6, Gökhan Orçun Tunca
x 3, Göktürk Ural
x 5
1. Periyot: 12-20 (DSİ lehine)
Devre: 27-39 (DSİ lehine)
3. Periyot: 53-56 (DSİ lehine) - YALOVA