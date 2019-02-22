Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 76 - Sigortam.net İtü: 87

Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 76 - Sigortam.net İtü: 87

47 dakika önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Sigortam.net İTÜ ilk yarısını 41-37 önde bitirdiği maçta Semt77 Yalova Belediyespor'u 87-76 yendi.

Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 76 - Sigortam.net İtü: 87, System.String[]
Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Sigortam.net İTÜ ilk yarısını 41-37 önde bitirdiği maçta Semt77 Yalova Belediyespor'u 87-76 yendi.

İstanbul ekibinde Chad Fraizer 20 sayısıyla en skorer isim olurken, ona tecrübeli isim Cenk Akyol 14 sayısıyla eşlik etti.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Önder Yılmaz xx, Ozan Gönen xx, Benhür İrcel xx

Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 9, Mustafa Baştürk x 4, Melih Kapucu xx 12, Hadi Doğan xx 15, Stephen Hurt xx 19, Jordin Williams x 3, İlker Er x, Troy Selim Şav x 2, Mert Konuk xx 11, İsmet Baran Avşar x, Salih Uğraşan x 1

Sigortam.net İTÜ: Yunus Akçay xx 10, Berkay Sinirlioğlu xx 11, Cenk Akyol xx 14, Mehmet Fırat Alemdaroğlu x 7, Jerome Frink xxx 14, Chad Fraizer xxx 20, Ahmet Can Duran x 4, Furkan Ayça x 5, Semih Say x 2

1. Periyot: 18-17 (Yalova lehine)

Devre: 37-41 (İTÜ lehine)

3. Periyot: 61-63 (İTÜ lehine) - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:02 Kaynak: İHA

Cenk Akyol, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yalova, Spor
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