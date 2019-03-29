Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 83 - Finalspor: 87

Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 83 - Finalspor: 87

1 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Semt77 Yalova Belediyespor'a konuk olan Finalspor ilk yarıyı 55-30 geride kapatmasına karşın maçı 87-83 kazandı.

Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 83 - Finalspor: 87, System.String[]
Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Semt77 Yalova Belediyespor'a konuk olan Finalspor ilk yarıyı 55-30 geride kapatmasına karşın maçı 87-83 kazandı.

Bursa temsilcisinde 23'er sayıyla oynayan Lennard Freeman ve Lace Dunn karşılaşmanın yıldızı oldu.

Salon: 90.Yıl

Hakemler: Sami Özel xx, Önder Yılmaz xx, Ahmet Taner İbin xx

Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 3, Salih Uğraşan x 7, Jordin Williams x 9, Hadi Doğan x 8, Stephen Hurt xxx 24, İsmet Baran Avşar x, Mustafa Baştürk x, Melih Kapucu xx 13, Mert Konuk xx 13, Troy Selim Şav x 6, İlker Er x

Finalspor: Umar Atın xx 10, Berkay Genç x 8, Lennard Freeman xxx 23, Melih Yıldız x 2, Lace Dunn xxx 23, Utku Bayraktar x, Umut Geçen xx 10, Serdar Yavuz x 2, Cihat Turan x, Alparslan Uruk xx 11 Muhammed Faik Altınkalem x

1. Periyot: 28-15 (Yalova lehine)

Devre arası: 55-30 (Yalova lehine)

3. Periyot: 69-61 (Yalova lehine)

5 Faulle çıkan: Onur Sonsırma (Semt77 Yalova Belediyespor) - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:13 Kaynak: İHA

Spor
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