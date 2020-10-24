Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 83 Sigortam.net: 86

Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftasında Semt77 Yalovaspor sahasında Erkekler Federasyon Kupası şampiyonu Sigortam.net'e 86-83 mağlup oldu.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Önder Yılmaz, Mesut Öztürk, Alican Alıcı
Semt77 Yalovaspor: Hüseyin Akın Kandemir x 3, Onur Sonsırma x, Melhi Kapucu x 8, Michael Anthony Morrison xxx 22, Marcus Javaughn Lovett Jr. x 6, İsmail Kerem Gülmez x 4, Talat Altunbey x 2, Sercan Topçu xx 9, Şahin Ekmen xx 10, Ali Işık xxx 19
Sigortam.net Semih Say xx 11, Serhat Uğur xxx 14, Derrick Edward Wilson xxx 16, Brayon Jamar Blake xxx 18, Cenk Şekeroğlu x 4-Yiğit Topuz x, Kerem Aydan Özel xx 11, Efekan Coşar x 4, Berkay Bayar x 8, Kemal Canbolat x
1. periyot: 15-25 (Sigortam lehine)
Devre: 41-38 (Yalova lehine)
3. periyot: 61-68(Sigortam lehine)
5 faul: Melih Kapucu (Semt77 Yalovaspor) - YALOVA
- Kaynak: İHA
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