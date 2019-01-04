Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 88 - Ogm Ormanspor: 86

Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 88 - Ogm Ormanspor: 86

11 dakika önce

Türkiye Basketbol Liginin 13. haftasında uzatma periyotu sonrasında Yalova Belediyespor evinde OGM Ormanspor'u 88-86 yendi.

Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 88 - Ogm Ormanspor: 86, System.String[]
Türkiye Basketbol Liginin 13. haftasında uzatma periyotu sonrasında Yalova Belediyespor evinde OGM Ormanspor'u 88-86 yendi. Bu sezon ki üçüncü galibiyetini alan ev sahibi ekipte Melih Kapucu 32 sayı ve 8 ribauntla yıldızlaştı.

Salon: 90.Yıl

Hakemler: Önder Yılmaz, Tolga Edis, Hande Öztürk

Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 6, Salih Uğraşan x 9, Melih Kapucu xxxx 32, Hadi Doğan xxx 12, Oğulcan Sevim x 2, Oğuzhan Tosun x, Troy Selim Şav xxx 13, Bahadır Şimşek x, Mustafa Baştürk xx 14, İsmet Baran Avşar x

OGM Ormanspor: Hasan Rivzic xxx 22, Barış Ömer Erlim x 9, Caner Ercan xx 13, Sercan Topçu xxx 18, Şahin Ekmen x 11, Engin Sefa Pamukçu x, Mert Alemdar x 3, Hasan Karabulut x 6, İsmail Çevik x 2, Ömer Yasir Küçük x 2

1. Periyot: 30-17 (Yalova lehine)

Devre: 40-40

3. Periyot: 56-60 (Orman lehine)

5 faulle çıkanlar: Onur Sonsırma, Troy Selim Şav (Yalova Belediyespor) - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:25 Kaynak: İHA

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