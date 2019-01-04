Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 88 - Ogm Ormanspor: 86

Türkiye
Basketbol Liginin 13. haftasında uzatma periyotu sonrasında Yalova
Belediyespor evinde OGM Ormanspor'u 88-86 yendi. Bu sezon ki üçüncü galibiyetini alan ev sahibi ekipte Melih Kapucu 32 sayı ve 8 ribauntla yıldızlaştı.
Salon: 90.Yıl
Hakemler: Önder Yılmaz
, Tolga Edis
, Hande Öztürk
Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 6, Salih Uğraşan x 9, Melih Kapucu xxxx 32, Hadi Doğan xxx 12, Oğulcan Sevim
x 2, Oğuzhan Tosun x, Troy Selim
Şav xxx 13, Bahadır Şimşek
x, Mustafa Baştürk
xx 14, İsmet Baran Avşar x
OGM Ormanspor: Hasan Rivzic xxx 22, Barış Ömer Erlim x 9, Caner Ercan
xx 13, Sercan Topçu
xxx 18, Şahin Ekmen x 11, Engin Sefa Pamukçu
x, Mert Alemdar x 3, Hasan Karabulut
x 6, İsmail Çevik
x 2, Ömer Yasir Küçük x 2
1. Periyot: 30-17 (Yalova lehine)
Devre: 40-40
3. Periyot: 56-60 (Orman lehine)
5 faulle çıkanlar: Onur Sonsırma, Troy Selim Şav (Yalova Belediyespor) - YALOVA