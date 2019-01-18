Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 95 - Selçuklu Basketbol: 93

Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Yalova
Belediyespor evinde Selçuklu
Basketbol'u 2 sayı farkla 95-93 yendi. Galibiyet serisini üç maça çıkartan ev sahibi ekipte Melih Kapucu ve Mustafa Baştürk
ikilisi 44 sayı üretti.
Salon: 90.Yıl
Hakemler: Yücel Çilingir xx, Göksun
Öz xx, Ahmet Murat
Arıkanlı xx
Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 9, Salih Uğraşan x 7, Hadi Doğan x 2, Stephen Hurt xxx 18, Oğuzhan Tosun x 10, Oğulcan Sevim
x 1, Troy Selim
Şav x, Mert Konuk x, Melih Kapucu xxxx 24, Mustafa Baştürk xxx 20, İsmet Baran Avşar x 4
Selçuklu Basketbol: Sertay Gürsu
x 13, Marcus Hall xxxx 28, Hamit Sezaver x 5, Murat Kozan
x 9, Calvin
Godfrey xxx 23, Cihan Mumcuoğlu x 4, Mert Celep
x 9, Cihan Amasyalı
x 2, Ahmet Barış
Yurteri x
1.Periyot: 11-27 (Selçuklu lehine)
Devre: 39-54 (Selçuklu lehine)
3. Periyot: 62-70 (Selçuklu lehine)
5 Faul: Hadi Doğan (Yalova Belediyespor) - YALOVA