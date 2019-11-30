Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol Ligi: Yalovaspor: 89 - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 87
Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Ligi: Yalovaspor: 89 - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 87 - Son Dakika Spor

Türkiye Basketbol Ligi: Yalovaspor: 89 - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 87

6 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Semt77 Yalovaspor ilk yarısı 42-42 eşitlikle sonuçlanan maçta lider Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 2 sayı farkla 89-87 yendi.

Türkiye Basketbol Ligi: Yalovaspor: 89 - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 87, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Semt77 Yalovaspor ilk yarısı 42-42 eşitlikle sonuçlanan maçta lider Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 2 sayı farkla 89-87 yendi.


4 maç aradan sonra galip gelen ev sahibi ekipte Ryan Rhoomes 23 sayı, 9 ribaunt, Keshun Sherrill 21 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Akın Kandemir 28 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi. Balıkesir'de ise Myles Mack'ın 32 sayıyısı yenilgiyi önleyemedi.


Salon: 90. Yıl Spor


Hakemler: Yücel Çilingir xx, Abdullah Koputan xx, Anıl Veziroğlu xx


Semt77 Yalovaspor: Onur Sonsırma x 5, Melih Kapucu x 6, İlker Er x, Ryan Rhoomes xxx 23, KEshun Sherrill xxx 21, Hüseyin Akın Kandemir xxx 28, Gurur Baybora x 5, Ahmet İlker Tunalı x, Eren Beyaz x 3, Gökhan Edge Demirli x


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxx 32, Marvin Jefferson x 11, İsmail Çevik x 5, Gökhan Aydın xx 14, Harun Can Doğan x, İlker Türel x 4, Emre Tanışan x, Mert Konuk x 3, Berkay Genç x 9, Mertcan Sonkol x 5, Fatih Kızılca x 4


1. Periyot: 22-24 (Balıkesir lehine)


Devre: 42-42


3. Periyot: 65-66 (Balıkesir lehine)


5 Faulle çıkanlar: Fatih Kızılca, Marvin Jefferson, Gökhan Aydın (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor) - YALOVA

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Yalovaspor, Balıkesir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
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