Türkiye Basketbol Ligi: Yalovaspor: 89 - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 87

4 maç aradan sonra galip gelen ev sahibi ekipte Ryan Rhoomes 23 sayı, 9 ribaunt, Keshun Sherrill 21 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Akın Kandemir 28 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi. Balıkesir'de ise Myles Mack'ın 32 sayıyısı yenilgiyi önleyemedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor