Türkiye basketbol maçının ardından - Ufuk Sarıca / Furkan Korkmaz

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye 93-92 yenildi.

Milliler gruptaki ilk yenilgisini alırken, ABD ikinci galibiyetine ulaştı.

Maça tutuk başlayan ve ilk 2 dakika içinde 4-0 geriye düşen milli takım, ilk basketini 3. dakika içinde Ersan ile buldu. Ersan'ın 6 sayısıyla ayakta kalan milliler, Melih'in de devreye girmesiyle rakibini farkı açmasını engelledi ve 8. dakika 17-14 ABD'nin üstünlüğüyle geçildi. Son dakika içinde Cedi Osman'ın basketiyle farkı bir sayıya (20-19) indiren milli takım, Middleton'ın üç sayılık basketine engel olamadı ve ilk çeyreği 26-21 geride kapadı.

Milli takım, ilk periyotta olduğu gibi 2. çeyrekte de alan savunmasında ısrar etti. Dışarıdan rakibin basketlerine engel olamayan milliler karşısında ABD, serbest atışlardan da sayı bulmasını bildi ve 15. dakikada farkı 15 sayıya (41-26) çıkardı. Wilbekin'in oyuna girmesiyle hücumda daha hareketli görüntü ortaya koyan milli takım, iyi de savunma yaptı. 3 dakikada 12-0'lık seri yakalayan Türkiye, Furkan'ın basketiyle 18. dakikada farkı 3 sayıya (41-38) indirmeyi başardı. A Milli Takım, soyunma odasına ise 47-42 geride gitti.

A Milli Takım'ı ikinci yarının ilk bölümünde Melih taşıdı. Üst üste hücum ribauntlarını alan milli takım, Cedi Osman'ın basketiyle 26. dakika içinde farkı bir sayıya (53-52) indirdi. Alan savunmasını sürdüren Türkiye, Furkan'ın üç sayılık basketiyle 28. dakikada 58-58 beraberliği yakaladı. Walker'ın son saniyedeki üç sayılık basketine engel olamayan milli takım, 3. periyodu da 65-61 geride geçti.

Milliler, son ana kadar mücadeleyi bırakmadı ve 34. dakikada Melih'in hızlı hücumda bulduğu basketle 71-71 beraberliği sağladı. Türkiye, Sertaç ile üst üste iki kez üstünlük şansını değerlendiremedi ve maçın 37. dakikası 74-74 beraberlikle geçildi. Mücadelenin son dakikasına da 79-79 beraberlikle girildi. Türkiye, mücadelenin bitimine 12 saniye kala Ersan'ın basketiyle baştan sona geride götürdüğü maçta 81-79 öne geçti. Bitime 1 salise kala Cedi Osman Tatum'a faul yapınca ABD, üç serbest atış kazandı. Tatum ile bunların ikisini sayıya çeviren ABD, 81-81 beraberliği sağladı. Türkiye, son hücumu değerlendiremeyince mücadelenin normal süresi bu skorla tamamlandı.

Türkiye, uzatma bölümünde de iyi oyununu sürdürdü. Maçın bitimine 50 saniye kala Cedi Osman ile 92-91 öne geçen milli takım, Doğuş ve Cedi Osman ile kritik 4 serbest atışı değerlendiremedi. Middleton'ın faullerden bulduğu iki sayıya engel olamayan A Milli Takım, sahadan 93-92 mağlup ayrıldı.

Milliler gruptaki ilk yenilgisini alırken, ABD ikinci galibiyetine ulaştı.