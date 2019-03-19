Son Dakika Haberleri: Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi' 26 Mart'ta Açılıyor

Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi' 26 Mart'ta Açılıyor

1 saat önce

TÜRKİYE'DEN genç kuşak baskı resim sanatçı ve akademisyenlerinden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 60 eserden oluşan 'Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi', Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından 26 Mart'ta açılacak.

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TÜRKİYE'DEN genç kuşak baskı resim sanatçı ve akademisyenlerinden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 60 eserden oluşan 'Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi', Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından 26 Mart'ta açılacak.

Çagˆdas¸ Türk resim sanatının önemli dallarından olan Özgün Baskı Resim sanatının iyi örneklerinden bir seçkinin sergilenecegˆi 'Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi', 26 Mart Salı günü, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Sergi Salonu'nda ziyarete açılacak.

Metal gravür, serigrafi, yüksek baskı teknikleri kullanılarak üretilen eserlerin sergileneceği sergi, hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında 9 Nisan'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sanatçıların özgün olarak tasarlandığı her bir eser Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak. - Lefkoşa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:34 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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