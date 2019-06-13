Türkiye bayramda yollara düştü
2 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde havalimanlarından yaklaşık 6,4 milyon, otobüslerden 3,2 milyon, trenlerden 3,8 milyon vatandaşın hizmet aldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:43
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinde havalimanlarından yaklaşık 6,4 milyon, otobüslerden 3,2 milyon, trenlerden 3,8 milyon vatandaşın hizmet aldığını bildirdi.
IKEA, Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti
ABD`de bütçe Mayıs ayında tarihin en yüksek açığını verdi
beIN Sports'tan, 'Türkiye'den çekilecek' iddialarına yanıt
Google Pixel 4'ün çift kameralı tasarımını tanıtımdan aylar önce duyurdu