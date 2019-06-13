Son Dakika Haberleri: Türkiye bayramda yollara düştü
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Türkiye bayramda yollara düştü

2 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde havalimanlarından yaklaşık 6,4 milyon, otobüslerden 3,2 milyon, trenlerden 3,8 milyon vatandaşın hizmet aldığını bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde havalimanlarından yaklaşık 6,4 milyon, otobüslerden 3,2 milyon, trenlerden 3,8 milyon vatandaşın hizmet aldığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:43 
Ramazan Bayramı, Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi
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