Son Dakika Haberleri: "Türkiye, beceri konusunda oldukça iyi"

"Türkiye, beceri konusunda oldukça iyi"

20 dakika önce

Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel bulunmadığını belirten Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Hartmut Pütz, "Dünyayı geziyorum ve baktığım noktada Türkiye, beceri konusunda oldukça ön plana çıkıyor ve önemli bir noktada" dedi.

Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel bulunmadığını belirten Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Hartmut Pütz, "Dünyayı geziyorum ve baktığım noktada Türkiye, beceri konusunda oldukça ön plana çıkıyor ve önemli bir noktada" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:18 

Avrupa, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek" Alexandra Stan'den Fenerbahçe'nin Kampanyasına Destek Milli Maç Biletleri Karaborsaya Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 12:38:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türkiye, beceri konusunda oldukça iyi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]