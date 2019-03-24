"Türkiye, beceri konusunda oldukça iyi"
20 dakika önce
Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel bulunmadığını belirten Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Hartmut Pütz, "Dünyayı geziyorum ve baktığım noktada Türkiye, beceri konusunda oldukça ön plana çıkıyor ve önemli bir noktada" dedi.
Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel bulunmadığını belirten Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Hartmut Pütz, "Dünyayı geziyorum ve baktığım noktada Türkiye, beceri konusunda oldukça ön plana çıkıyor ve önemli bir noktada" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:18
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