Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası tamamlandı

10 dakika önce

Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası tamamlandı, System.String[]

Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası sona erdi.

Kentteki bir spor salonunda düzenlenen organizasyona, 11 ilden 19 sporcu katıldı.

Yarışlar öncesinde sporcular, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına "Başımız sağ olsun" yazılı pankart açtı.

Kadınlarda 41 kiloda Beyzanur Ceylan, 45 kiloda Reyhan Polat, 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, 73 kiloda Sibel Çam birinci oldu.

Erkeklerde ise 49 kiloda Abdullah Kayapınar, 54 kiloda Serkan Çakmaz, 59 kiloda Nusret Şanlı, 65 kiloda Mutlu Ünlü, 72 kiloda Uğur Yumuk, 80 kiloda Hakan Dağ ve 88 kiloda Mahmut Toprak birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:30 Kaynak: AA
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