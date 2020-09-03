Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu çevrim içi antrenörlük semineri düzenledi

Seminerde, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Aynur Demirel, "Engellilerde sporcu sağlığı", spor psikoloğu Erkoç Koray Doğan ise, "Bedensel engelli sporcularda psikolojik faktörler, özgüven ve yaşam doyumu" konu başlığında eğitim verdi.

Federasyonun açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, "Zoom" uygulaması üzerinden on-line gerçekleştirilen Antrenörlük Eğitim Semineri'ne, ampute futbol, badminton, okçuluk, oturarak voleybol , tekerlekli sandalye basketbol , tenis ve yüzme branşlarından 112 antrenör katıldı.

Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu