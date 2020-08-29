Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan çevrim içi antrenörlük semineri

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Antrenörlük Eğitim Semineri'ni çevrim içi düzenleyecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Antrenörlük Eğitim Semineri'ni çevrim içi düzenleyecek. Federasyonun açıklamasına göre, 1 Eylül'de yapılacak seminer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, "Zoom" uygulaması üzerinden on-line gerçekleştirilecek. Seminere başvurular, 31 Ağustos'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek.

Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 09:41 - Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan çevrim içi antrenörlük semineri - Son Dakika Spor

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