Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan çevrim içi antrenörlük semineri

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Antrenörlük Eğitim Semineri'ni çevrim içi düzenleyecek.
Federasyonun açıklamasına göre, 1 Eylül'de yapılacak seminer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, "Zoom" uygulaması üzerinden on-line gerçekleştirilecek.
Seminere başvurular, 31 Ağustos'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 09:41 - Kaynak: AA
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