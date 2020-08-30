Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında,"Ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği, milli mücadeleyi zaferle taçlandıran Büyük Taarruz'un 98. yılını kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı, bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.