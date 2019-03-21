Türkiye beklentileri değiştirmeli
6 dakika önce
Türkiye'de yabancı para mevduatının yerli para mevduatına oranının yüzde 51 olduğunu kaydeden Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Bu ciddi bir sorun, geri çevirmek zor fakat mümkün. Türkiye bunu 2001 krizinden sonra yaptı.
Türkiye
'de yabancı para mevduatının yerli para mevduatına oranının yüzde 51 olduğunu kaydeden Ekonomist Mahfi Eğilmez
, "Bu ciddi bir sorun, geri çevirmek zor fakat mümkün. Türkiye bunu 2001 krizinden sonra yaptı. Yeniden yapabilir." dedi. (Handan Sema Ceylan
)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:06
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