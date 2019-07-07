Son Dakika Haberleri: Türkiye - Belarus: 1-3
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Türkiye - Belarus: 1-3

1 saat önce

SALON: StoziceHAKEMLER: Maciej Twardowski (Polonya), Ebrahim Firouzi (İran)TÜRKİYE: Adis, Burutay, Yiğit, Oğuzhan, Oğulcan, Doğukan, Burak (L) (İzzet, Ertuğrul, Yasin)BELARUS: Radziuk, Busel, Kudrashou, Kuklinski, Shmat, Tsiushkevich, Aplevich (L) (Vash, Babkevich, Charapovich)SETLER: 20-25,...

Türkiye - Belarus: 1-3, System.String[]

SALON: Stozice
HAKEMLER: Maciej Twardowski (Polonya), Ebrahim Firouzi (İran)
TÜRKİYE: Adis, Burutay, Yiğit, Oğuzhan, Oğulcan, Doğukan, Burak (L) (İzzet, Ertuğrul, Yasin)
BELARUS: Radziuk, Busel, Kudrashou, Kuklinski, Shmat, Tsiushkevich, Aplevich (L) (Vash, Babkevich, Charapovich)
SETLER: 20-25, 25-20, 16-25, 20-25
SÜRE: 117 dakika (26, 30, 29, 32)

Slovenya'nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde organize edilen 2019 FIVB Challenger Kupası'nda A Erkek Voleybol Milli Takımı, üçüncülük karşılaşmasında Belarus'a 20-25, 25-20, 16-25 ve 20-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu ve kupayı 4'üncü sırada tamamladı.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:16 Kaynak: DHA
Polonya, Belarus, İran, Spor
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