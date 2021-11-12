"Türkiye Belarus'a Seyahat Edenlerden Sorumlu Tutulamaz" - Son Dakika

"Türkiye Belarus'a Seyahat Edenlerden Sorumlu Tutulamaz"
12.11.2021 10:45
VOA Türkçe'ye konuşan mülteci ve göç uzmanı Prof. Dr. Murat Erdoğan, Türkiye'nin Belarus'a ellerinde vize ve pasaport belgeleriyle seyahat edenlerden sorumlu tutulamayacağı görüşünü dile getirirken, bu konuya Türkiye'yi karıştırma girişimlerini "kötü niyetli" olarak yorumluyor.
VOA Türkçe'ye konuşan mülteci ve göç uzmanı Prof. Dr. Murat Erdoğan, Türkiye'nin Belarus'a ellerinde vize ve pasaport belgeleriyle seyahat edenlerden sorumlu tutulamayacağı görüşünü dile getirirken, bu konuya Türkiye'yi karıştırma girişimlerini "kötü niyetli" olarak yorumluyor
Son Dakika 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:34 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:10 Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu 09:40 Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu 09:23 Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı 08:47 Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız 08:16 Boş arazide köpek dövüştürenlere şafak operasyonu: 25 gözaltı