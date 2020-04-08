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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin: "Koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden...
6 saat önce
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin: "Koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak"
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:12 Kaynak: AA
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