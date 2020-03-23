Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi

6 saat önce

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) mart ayı Encümen Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında telekonferans yoluyla yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) mart ayı Encümen Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında telekonferans yoluyla yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınının yayılmasına yönelik başlatılan tedbirleri uygulayabilmek amacıyla TBB Encümen Toplantısı 14 belediye başkanının katılımıyla telekonferans yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, salgına karşı mücadele eden gruplar arasında yer alan belediyelerin yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında fikir ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıdaki konuşmasında, verilen ulusal mücadelede her belediye başkanına yaptıklarından dolayı teşekkür etti.

Koronavirüs salgını dolayısıyla bu ayki toplantıyı telekonferans yöntemiyle yapma zorunluluğunun ortaya çıktığını belirten Şahin, bu süreçte 9 genelge çıktığını ve çıkan her genelgenin uygulayıcıları olduklarını anımsattı.

Bu süreci en az zararla atlatma gayretinde olduklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Gelinen noktaya baktığımızda akıllı şehirlerin altyapısı ve donanımı koronavirüs öncesi ve koronavirüs sonrası gibi yeni bir yönetim anlayışı ve çalışma yöntemini bize gösteriyor. Biz bugün nasıl encümen toplantısını telekonferansla yapıyorsak, kendi bünyemizde yazılım ve donanımımızı buna göre hazırladık ve halk günümüzü de dijitalleştiriyor, belediye başkanlarıyla, muhtarlarla olan görüşmeleri teknolojileştiriyor, telekonferans yöntemine geçiyoruz. Bu da aslında yaptığımız şeyin ne kadar önemli olduğunu, bu yaşanan sorunla bizi nasıl hızlandırdığını gösteriyor."

Gaziantep'te dışarıda çalışan işçiye ikramiye

Şahin ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin koronavirüse karşı yürüttüğü çalışmaları da anlatarak, "Kim bizden yardım isterse bunu seferberliğe dönüştürüyoruz. İstiyoruz ki bir vatandaşımızın canı yanmasın. Bizler iyi günde kötü günde kader birliği yapmış insanlarız. Bugün bir karar daha aldık ve dışarıda çalışan işçilerimiz yoğun bir mesai içindeler ve bu süreçte onlara ikramiye verme kararı aldık. Bunun çalışmalarına da başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı         
11:11
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı         
11:04
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi 3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi         
09:46
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:38:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]