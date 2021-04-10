Türkiye Belediyeler Birliği ile Ankara Üniversitesi'nden "yerel" iş birliği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Ankara Üniversitesi arasında, kamu yönetimi ve yerel yönetimleri ilgilendiren alanlarda bilgi, bilinç ve farkındalık düzeyinin yükseltilmesi amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen iş birliği protokolünün imzaları TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBB Başkanı Fatma Şahin, yerel yönetimlerin uygulama sahası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Teoriyle pratiğin birleşmesi lazım. Kalkınma ve demokrasi yerelde başlıyor. Üniversite yerel iş birliği tüm dünyada çok daha önemli bir hale gelmiştir. Belediyelerin yaptığını daha iyi anlatmak, bunun bize yol göstermesi, kılavuzluk yapması ihtiyacımız olduğunu hocamıza ilettik. Hocamızın talimatlarıyla kurumlar arası çok ciddi bir şekilde çalışıldı ve bugün bir protokol hazırlandı. Bu protokolle birlikte bu çalışmaların çok daha güçleneceğine olan inancımız tamdır. Hem rektörümüze hem hocamıza bugüne kadar gösterdikleri vizyondan dolayı teşekkür ediyorum. Beşeri sermaye yerelde kendisini, bilgisini, kapasitesini ne kadar gösterirse bu ülkemizin kalkınma hamlesinde çok daha yer bulacaktır."

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da belediyelerin insan hayatı ve vatandaş için çok önemli olduğunu aktardı.

Bu hizmetlerin bilimsel ve akademik zemine oturtulması kanaatini paylaşan Ünüvar, "Ankara Üniversitesi ülkemizin, kurumsallığı ön planda tutan üniversitelerinden bir tanesi. Bu protokolümüzde TÖMER var Türkçe ve Yabancı Dil Öğretim Merkezi, AFAM var Afet Araştırma Uygulama Merkezimiz, Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İletişim Fakültemiz ile bir protokol söz konusu. Bugün imzalayacağımız protokollerle esasında bütün bu muhteviyatı içine alan bir iş birliği çalışmasını başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında kamu yönetimi ve yerel yönetimleri ilgilendiren alanlarda bilgi, bilinç ve farkındalık düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor.