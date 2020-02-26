Türkiye Belediyeler Birliği, "Kadın ve Tarih Kongresi"ni Şanlıurfa'da düzenleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Belediyeler Birliği, 'Kadın ve Tarih Kongresi'ni Şanlıurfa'da düzenleyecek - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği, "Kadın ve Tarih Kongresi"ni Şanlıurfa'da düzenleyecek

6 saat önce

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinasyonunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'da "Kadın ve Tarih Kongresi" gerçekleştirilecek.

Türkiye Belediyeler Birliği,

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinasyonunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'da "Kadın ve Tarih Kongresi" gerçekleştirilecek.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, TBB koordinasyonunda düzenlenecek kongre 2-4 Mart tarihlerinde yapılacak.

TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün açılış konuşmalarıyla başlayacak olan kongrede, kadının tarihteki yeri uzmanların katılımıyla tartışılacak.

Amacı, "kadın yazar, sanatçı, filozof ve siyasetçileri yeniden keşfederek, tarihteki kadın bakış açısını incelemek, kadınların sesleri ve seçeneklerinin tarihi önemini anlamak ve ortaya koymak" olarak belirtilen kongrede, kadınların tarihteki yeriyle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kongre ile bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan "Şanlıurfa'nın Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali" etkinliklerine de katkı verilecek.

Kongre katılımcıları etkinliğin son günü olan 4 Mart'ta Gaziantep'teki ören yerlerini ziyaret edecek.

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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